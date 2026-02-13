Schock bei Kate Merlan: In ihrer Nähe wurde ein Mann erschossen

«Es ist einfach jemand erschossen worden»

Zu einem Bild, auf dem Einsatzkräfte vor dem Laden zu sehen sind, berichtet Merlan ausserdem: «Der Mann war direkt tot und der Täter ist noch an uns vorbei weggerannt aus dem Laden...» In einem weiteren Clip sagt der Realitystar, der unter anderem aus Formaten wie «Kampf der Realitystars» oder «Das Sommerhaus der Stars» bekannt ist, wie schockierend alles war. «Es ist einfach jemand erschossen worden. [...] Es ist so schlimm. Ich weiss gar nicht, was ich sagen soll», ringt Merlan nach Worten. «Ich habe so etwas noch nie erlebt, in meinem ganzen Leben.» Sie sei «komplett im Schock».