Schock-Enthüllung von Sharon Stone: Sie hatte neun Fehlgeburten

«Deswegen konnte mein Körper die Embryonen nicht behalten», so Stone. Was ihr damals sehr geholfen habe, sei das Gefühl von «globaler Schwesternschaft», etwa in Form von Krankenschwestern: «Als ich mein letztes Baby verlor, ging ich durch 36 Stunden lange Wehen ohne danach zu gebären. Die Krankenschwestern blieben sogar an ihrem freien Tag bei mir. Ohne sie wäre ich alleine gewesen.»