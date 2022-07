Schocknachricht für Fussballstar Sébastien Haller (28): Bei dem Borussia-Dortmund-Spieler ist ein Hodentumor entdeckt worden. Das hat der BVB am späten Montagabend (18. Juli) in einem Twitter-Beitrag bestätigt. Dort heisst es, dass Haller das Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz «krankheitsbedingt» verlassen habe und bereits nach Dortmund zurückgereist sei.