Schock für Gary Barlow: Beim «Take That»-Star wurde eingebrochen

Eingangstor aufgebrochen

Einem Bericht der britischen Zeitung «The Sun» zufolge nahmen die Einbrecher das Anwesen ins Visier, als der britische Musiker mit seiner Band gerade die TV–Show «Saturday Night Takeaway» besuchte. Sie sollen gewartet haben, bis es dunkel wurde, bevor sie das Eingangstor des Grundstücks an der Hauptstrasse eines Dorfes im Süden Englands aufbrachen. Eine Polizeisprecherin bestätigte der Zeitschrift: «Wir haben zwischen 17:50 Uhr am 7. April und 9 Uhr am 8. April Berichte über einen Einbruch erhalten. Die Beamten untersuchen den Vorfall.» Ermittler sollen am Tatort gesehen worden sein, wie sie Fotos von dem denkmalgeschützten Herrenhaus machten.