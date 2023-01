Schock für Lola Weippert: Moderatorin wird in Südafrika überfallen

Lola Weippert (26) muss ein schockierendes Erlebnis verarbeiten. Die Moderatorin ist in Kapstadt, Südafrika, überfallen worden. In einem Video auf Instagram berichtet sie unter Tränen von dem Vorfall. «Wenn ihr denkt, ihr seid in Kapstadt sicher - seid euch nicht zu sicher», sagt sie, bevor sie ihre Verletzungen am und im Auge zeigt.