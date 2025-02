Schock für Nicole Kidman und Keith Urban: Bei ihnen wurde eingebrochen

Am 5. Februar wurde etwa das Haus des Star–Stürmers Olivier Giroud (38) vom Los Angeles Football Club in Südkalifornien ausgeraubt. Die Diebe erbeuteten dabei eine «beträchtliche Menge» an Schmuck und andere Gegenstände. Am 9. Dezember wurde in das Haus des Quarterbacks der Cincinnati Bengals, Joe Burrow (28), eingebrochen. Auch die Football–Stars Patrick Mahomes (29) und Travis Kelce (35) von den Kansas City Chiefs sollen betroffen sein. Laut NBC News gaben sowohl die NFL als auch die NBA bereits im November Warnungen an ihre Spieler heraus, dass es häufig während der Arbeitszeiten zu Einbrüchen komme.