Schock für Tina Knowles: Beyoncés Mutter wurde ausgeraubt

Nachdem sich Tina Knowles durch die Kostüme für die erfolgreiche Girlband einen Namen in der Modeszene gemacht hatte, startete sie als Designerin durch. Gemeinsam mit Beyoncé gründete sie das Modelabel House of Deréon. Später folgte ihre eigene Modelinie «Miss Tina by Tina Knowles». Für mehrere Filme gestaltete sie Kostüme, unter anderem für «Dreamgirls» mit ihrer Tochter in der Hauptrolle.