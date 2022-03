Schock für TV-Fans: Vera Int-Veen verkündet Ende ihrer Fernsehkarriere

Vera Int-Veens Pläne: Reisen mit ihrer Ehefrau

Auf die faule Haut legt sich Vera Int-Veen jedoch nicht: Die Moderatorin und ihre Ehefrau Christine, genannt Obi, hätten «genug zu tun». «Obi und ich stecken voller Ideen. Nur, weil man das eine nicht mehr macht, heisst das ja nicht, dass man gleich Rentner ist. Wir haben immer was zu tun, es gibt immer neue Projekte», erzählt Int-Veen. Das Paar will vor allem «viel reisen, jetzt wo das wieder nach und nach machbar ist». «Ich möchte schon noch einmal kreuz und quer durch die Welt», verrät die 54-Jährige ihre Pläne. So könne sie sich etwa vorstellen, die kalten Wintermonate in Asien zu verbringen.