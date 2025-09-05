«Schockiert»: Dianas Hairstylist verteidigt erblondete Prinzessin Kate

«Also lasst sie verdammt noch mal in Ruhe»

Entrüstet stellt Sam McKnight fest, dass Kate derzeit vermutlich lieber ihre Zeit abseits der Öffentlichkeit verbringen würde. Und er spricht auch direkt die Krebserkrankung der Prinzessin, die 2024 bekannt wurde, an. Kate, die sich in Remission befindet, hatte im Januar erklärt, sich weiterhin auf ihre Genesung konzentrieren zu wollen. Später verglich sie laut des britischen «Telegraph» das «Finden einer neuen Normalität» nach dem Abschluss ihrer Chemotherapie mit einer Achterbahn. «Krebs wirkt sich auf jede Person anders aus, verändert aber das Leben eines jeden», schreibt McKnight jetzt. «Also lasst sie verdammt noch mal in Ruhe. Schämt euch.»