Schockmoment bei «Promis unter Palmen»: Star wird ohnmächtig

Ohnmachtsanfall und emotionale Geschichten

Das Kapitänsspiel war anstrengend für alle Beteiligten. Für Dilara war es offenbar so anstrengend, dass sie ohnmächtig wird. Kevin wechselt gerade die Verbände an ihren Knien, als sie die Augen verdreht und auf ihrer Liege zur Seite kippt. Kevin kommt hier die Sanitäterausbildung zu Gute, die er in der Bundeswehr gemacht hat. Der Bodybuilder bleibt ruhig, bringt Dilara in eine horizontale Lage und hebt ihre Beine hoch. Bald schlägt sie die Augen auf.