Schockmoment bei «Promis unter Palmen»: Wer darf in die Villa zurück?

Das Comeback von Edith Stehfest droht also. Über diese Aussicht freut sich ausser Eric keiner. Doch die Produktion hat Gnade mit den Stars. Sie dürfen sich zwischen Edith und dem in Folge eins abservierten Martin Angelo (32) entscheiden, in einer freien geheimen Wahl. Das Votum fällt eindeutig aus. Bis auf Eric und Claude–Oliver Rudolph (69), der in der ersten Folge mit Martin aneinandergeraten war, stimmen alle für den ehemaligen «Prince Charming»–Kandidaten. Martin zieht zurück in die Villa ein und entschuldigt sich bei Claude, den er zuvor unter anderem als «Arschloch» bezeichnet hatte.