Scholz vs. Merz: Zweites TV-Duell mit Günther Jauch und Pinar Atalay

ARD/ZDF–Duell vs. Dschungelcamp–Finale

An dem Datum des ARD/ZDF–Duells zwischen Scholz und Merz plant RTL seinen «Super–Final–Sonntag» mit dem Dschungelcamp–Finale zur Primetime und ab 23:15 Uhr mit der Berichterstattung zum NFL Super Bowl live aus dem Caesars Superdome in New Orleans.