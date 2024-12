Schon 200.000 Verkäufe: Rekordstart für Angela Merkels Buch «Freiheit»

Die Memoiren von Altkanzlerin Angela Merkel (70) finden grossen Anklang in Deutschland. Von Media Control wurden die bisherigen Buchverkäufe von «Freiheit» erfasst, die laut Pressemitteilung des Marktanalyseunternehmens mehrere Rekorde brechen. So wurden demnach eine Woche nach Veröffentlichung bereits 200.000 Exemplare des über 700 Seiten dicken Buches verkauft. «Kein anderes Buch hat in diesem Jahr einen derart fulminanten Start hingelegt», wird Ulrike Altig, die Geschäftsführerin von Media Control, in der Mitteilung zitiert.