Schon als Kind geraucht: David Lynch auf Extra-Sauerstoff angewiesen

Er kann nicht mehr ans Filmset

Weil ihn das Leiden anfällig für andere Atemwegerkrankungen mache, bleibe er viel zu Hause. «Ich bin früher nie gerne ausgegangen, also ist das eine gute Ausrede», scherzt Lynch im Interview mit «People». Doch die Krankheit halte ihn auch davon ab, sich an seinem liebsten Ort – am Filmset – aufzuhalten.