Schon im Dezember: Grimes und Elon Musk sind heimlich Eltern geworden

Die Sängerin Grimes (33) und der Tesla-Chef Elon Musk (50) sind bereits im Dezember per Leihmutterschaft Eltern eines Mädchens geworden. Das hat die kanadische Musikerin nun in einem Interview mit der «Vanity Fair» verraten. Für Claire Elise Boucher, so ihr bürgerlicher Name, und Musk ist es bereits das zweite gemeinsame Kind.