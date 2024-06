Schon im Februar: Mindy Kaling ist heimlich wieder Mutter geworden

Der Vater der Kinder ist unbekannt

Öffentlich ist über Mindy Kalings Beziehungsstatus nichts bekannt. Auch wer der Vater ihrer inzwischen drei Kinder ist, hält sie unter Verschluss. «Ich habe so ein Glück, dass ich an einem Ort lebe, wo ich das allein machen kann, nach meinem eigenen Zeitplan», schwärmte sie allerdings in der Bildunterschrift von ihrem Mama–Glück.