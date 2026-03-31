Schon im Mai: Sonntagskrimi-Sommerpause dieses Jahr früher

Dass die Sommerpause 2026 so lang ausfällt, hat jedoch noch weiteren Gründe. Laut ARD sind in diesem Jahr insgesamt 36 Erstausstrahlungen der Sonntagskrimis im Ersten geplant – das sind vier weniger als im Durchschnitt der Vorjahre. Dafür gibt es mehrere Ursachen: Im vergangenen Jahr wurden mit 42 Folgen zwei Krimis mehr als üblich gezeigt, die nun im laufenden Jahr fehlen. Hinzu kommt, dass zwei weitere Premieren erst 2027 ausgestrahlt werden. Anders als in den Vorjahren fallen abseits der Sommerpause 2026 zudem deutlich weniger Sonntagstermine wegen Sondersendungen – etwa für Sport oder Wahlen – aus und auch am Ostersonntag läuft ausnahmsweise ein neuer Fall.