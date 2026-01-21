Schon letzten Herbst: Katja Riemann ist erstmals Oma geworden

Katja Riemann (62) darf sich über Nachwuchs in der Familie freuen: Ihre Tochter Paula (32) hat im vergangenen Herbst ein kleines Mädchen zur Welt gebracht. Die freudige Nachricht machte die Schauspielerin im Podcast «Frauen 100» öffentlich.
Im Gespräch mit Moderatorin Clara Pfeffer bestätigte die 62–Jährige die Geburt ihrer Enkelin. «Das ist ja ganz neu, das Baby ist ja gerade erst zur Welt gekommen», verriet die stolze Grossmutter. Ganz so neu ist der Familienzuwachs allerdings nicht mehr: Die Kleine erblickte bereits vor dreieinhalb Monaten das Licht der Welt, wie Paula Riemann bestätigte, die ebenfalls am Gespräch teilnahm. Ihre Tochter sei per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen.
Enges Verhältnis bei den «drei Mädels»
Durch das neue Familienmitglied habe sich das Leben der Familie grundlegend verändert. «Was daran sehr schön ist, ist, dass man die Mama auf einmal wieder sehr braucht», so Paula. Sie lebt zwar in London, sieht ihre Mutter durch das Baby jetzt aber häufiger als vorher, um «das neue Wesen zu begrüssen». Schon «nach der ersten Nacht» habe sie ihre Katja angerufen, um von ihr unterstützt zu werden.
Sie seien jetzt als «drei Mädels» unterwegs – und darüber freut sich die frisch gebackene Oma ganz besonders. «Ich liebe dieses Baby so sehr», schwärmte der «Fack ju Göhte»–Star – aber auch Tochter Paula bleibt «mein Baby».
Schwangerschafts–News im letzten Sommer
Die Schwangerschaft hatte Katja Riemann im vergangenen Sommer öffentlich gemacht, ebenfalls in einem Podcast. In «Studio 9» des Deutschlandfunk Kultur plauderte sie im Juni 2025 über das gemeinsame Theaterprojekt mit ihrer Tochter und liess dabei die Baby–Bombe platzen: «Es gibt noch eine dritte Generation in dieser Produktion – meine Tochter ist nämlich schwanger. Wir sind also drei Frauen. Eine ganz kleine Frau wird da gerade gebacken.» Einen Monat später zeigte sich Paula dann bei der Premiere des Stücks im Berliner Renaissance–Theater mit deutlich sichtbarem Babybauch.
Paula Riemann, auch als Paula Romy bekannt, stammt aus der Beziehung ihrer Mutter (von 1990 bis 1998) mit dem 2025 verstorbenen Peter Sattmann und ist ebenfalls Schauspielerin. Nach dem frühen Erfolg in den Jugendfilmen «Die Wilden Hühner» war sie noch in den Komödien «Coming In» (2014) und «Seitenwechsel» (2016) zu sehen, bevor sie sich auf die Arbeit als Regisseurin und Produzentin fokussierte.