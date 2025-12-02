Schön oder scheusslich? Rihannas Balenciaga-Kleid sorgt für Aufsehen

Rihanna setzte auf Balenciaga, Rocky auf Chanel

Bereits die Farbwahl von Rihannas Outfit überraschte: In den vergangenen Wochen setzte sie vorwiegend auf Schwarz–Weiss–Looks. Doch nun erschien sie in einem leuchtend pinkfarbenen Kleid von Balenciaga by Pierpaolo Piccioli. Es zeichnete sich durch ein trägerloses, blasenartiges Oberteil aus, das sich zur Taille hin leicht verjüngte, bis es auf einen ähnlich voluminösen Rock traf. Dieser wölbte sich bis zum Boden und ging in eine lange Schleppe über. Diese musste bei der Ankunft sogar von helfenden Händen getragen werden.