Schön ruhig: An diesen europäischen Orten gibt es kaum Autos

Helgoland, Deutschland

Helgoland ist schon seit Jahrzehnten offiziell autofrei. Private Autos sind auf der deutschen Insel nicht erlaubt. Lediglich mit Ausnahmen sind wenige Fahrzeuge zugelassen, etwa für die Polizei oder Lieferfahrzeuge zur Versorgung. Selbst das Radfahren ist offiziell verboten, aber auch hier gibt es Ausnahmen. Glücklicherweise lässt sich die kompakte Insel bequem zu Fuss erkunden. Wer auf der Suche nach Ruhe und Nordseeluft ist, findet auf Helgoland ein kleines Paradies. Ähnliches gilt übrigens auch für viele ostfriesische Insel wie Baltrum, Juist, Spiekeroog, Wangerooge oder Langeoog oder die Insel Hiddensee, die vor Rügen in der Ostsee liegt.