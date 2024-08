Schon vor zwei Jahren: Yolanda Hadid hat sich verlobt

Läuten bei Yolanda Hadid (60) und Joseph Jingoli bald die Hochzeitsglocken? Seit 2017 sind der «Real Housewives of Beverly Hills»–Star und sein Partner zusammen – und mittlerweile auch schon seit zwei Jahren verlobt. Das bestätigte Hadid am 29. August der US–amerikanischen Zeitschrift «People». Der Antrag habe sich 2022 während eines Urlaubs in ihrem Geburtsland, den Niederlanden, ereignet.