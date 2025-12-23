Schon wieder: Kevin Costner wegen «Horizon» verklagt

Ein Kostümverleih hat Kevin Costner (70) verklagt. Der Schauspieler und Produzent soll Leihgebühren für Outfits nicht gezahlt haben, die beim zweiten Teil seines Herzensprojekts «Horizon – Eine amerikanische Saga» zum Einsatz kamen. Einzelne Kleidungsstücke sollen zudem beschädigt worden sein. Laut «The Hollywood Reporter» verlangt die renommierte Western Costume Company von dem ehemaligen «Yellowstone»–Star rund 440.000 Dollar.