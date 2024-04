Schon wieder: Kinostart von «Kraven the Hunter» rückt nach hinten

Die jüngste Verschiebung ist nicht die erste für «Kraven the Hunter». Denn ursprünglich wollte Sony den Grosswildjäger schon am 13. Januar 2023 in die Kinos bringen. Doch schon im September 2022 hatte die Produktionsfirma den anvisierten Termin gestrichen, ohne Angabe von Gründen. Daraufhin wurde der 6. Oktober 2023 festgelegt. Diesem Termin kam schliesslich der Streik der Schauspieler und Autoren in die Quere. Neuer Kinostart wurde der 30. August 2024, der nun ebenfalls nicht eingehalten wird.