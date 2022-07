Schon zwei Kleidergrössen weniger: Ulla Kock am Brink ist in Topform

Seit einigen Monaten ist Sylt das neue Zuhause von Ulla Kock am Brink (60) und ihrem Mann Peter Fissenewert (60). «Wir leben jetzt hier an unserem Lieblingsort», schwärmt die Moderatorin im Interview mit spot on news und gibt Einblicke in ihr neues Leben auf der Insel. Dazu gehört aktuell auch jede Menge Sport. «Ich trainiere seit drei Monaten mit einem Personal Trainer», verrät die 60-Jährige. Das Abnehmen steht für sie dabei jedoch nicht im Vordergrund. Noch in diesem Jahr kehrt Ulla Kock am Brink mit ihrer einstigen Erfolgsshow «Die 100.000 Mark Show» ins TV zurück. Auch auf Instagram und Co. meldet sich die Moderatorin nach einer Auszeit jetzt zurück.