Schöne Bescherung: Die perfekten Geschenke für grosse und kleine Gamer

«Der kühne Knappe»

«Der kühne Knappe» (PC, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S) – auch «The Plucky Squire» – kombiniert so viele Ideen, dass es fast unmöglich ist, beim Spielen nicht zu lächeln. In einem Moment findet das Spiel in einem offenen Buch statt und im nächsten hüpft die Figur heraus und springt in bester «Super Mario»–Manier durch das Kinderzimmer. Die ganze Familie kann ihren Spass haben, wenn sie mit Jetpacks über Schreibtische fliegt oder gegen Drachen im Wald kämpft.