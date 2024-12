Schöne und traurige Gründe: Darum kehrt «Scrubs» zurück

«Trauriger Grund» für Neuauflage

Geld spielte für Bill Lawrence bei seiner Zusage laut eigener Aussage keine Rolle. «Ich jage nicht dem Kommerz hinterher, und ohne überheblich zu sein, brauche ich das auch nicht», sagte der Erfolgsproduzent. Dafür gebe es aber einen «traurigen Grund» für das Comeback von «Scrubs». In den USA werde in Film und Fernsehen gerade wenig produziert, also gebe es «tolle Autoren», die verfügbar sind.