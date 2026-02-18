Schöneberger und Raab: RTL nennt Details zu ihrer neuen Show

Stefan Raab bleibt RTL–Zugpferd

2026 steht bei RTL erneut ganz im Zeichen von Stefan Raab: Bereits am 11. Februar kehrte der Entertainer mit seiner «Stefan Raab Show» ins RTL–Abendprogramm zurück – allerdings mit einer neuen Sendezeit: Die Show läuft nun immer dienstags um 22 Uhr bei RTL+ und am Donnerstag in der Late–Night bei RTL um 23:15 Uhr. Zuvor lief die Sendung mittwochs um 20:15 Uhr. Im Frühjahr 2026 kehrt zudem «Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli» mit einer neuen Ausgabe zurück.