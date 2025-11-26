«School of Champions» meldet sich zu Olympia zurück

Die ARD–Erfolgsserie «School of Champions» legt nach: Ab dem 6. Februar 2026 können Fans die dritte Staffel der Ski–Internatsserie in der ARD Mediathek streamen. Der Starttermin ist dabei kein Zufall – er fällt exakt mit dem Beginn der Olympischen Winterspiele zusammen. Noch während die Vorfreude auf die neuen Folgen wächst, wird im österreichischen Gasteiner Tal bereits an der Zukunft gearbeitet: Seit dem 25. November 2025 laufen dort die Dreharbeiten für Staffel vier, wie der Bayerische Rundfunk mitteilte.