Schottischer Schauspieler Brian McCardie ist gestorben

Auch mit Serien konnte McCardie Erfolge feiern. In der Krimiserie «Line of Duty» verkörperte er Gangsterboss Tommy Hunter, in der Miniserie «Titanic» (2012) wurde er zum Ersten Offizier William M. Murdoch (1873–1912). Zudem spielte er die Rolle des Sir Marcus MacRannoch in einer Folge von «Outlander» und war an den Dreharbeiten zum bevorstehenden «Outlander»–Prequel «Blood of My Blood» beteiligt.