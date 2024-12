Schräger Moment im Dschungelcamp: Oti Mabuse vergisst Hochzeitsort

Peinlicher Moment für Oti Mabuse (34) im britischen Dschungelcamp. Die Profitänzerin vergass bei «I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!» für einen Moment, wo sie geheiratet hat. So kam es zu dieser Fehlleistung: In der britischen Version von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» durften sich die Kandidaten Briefe ihrer Lieben erspielen. Dazu musste je ein Star stumm ein Wort artikulieren, mit dem ein Mitcamper ein besonderes Ereignis in seinem Leben verbindet. Dieses Wort müssen die betreffenden Promis dann korrekt von den Lippen ablesen.