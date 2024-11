Schreck für die Royals: Einbruch auf Schloss Windsor

Ermittlungen dauern an

Ein Sprecher der Thames Valley Police bestätigte der Zeitung jetzt den Vorfall: «Am Sonntag, dem 13. Oktober, gegen 23:45 Uhr erhielten wir eine Meldung über einen Einbruch in ein Anwesen auf dem Gelände des Crown Estate in der Nähe der A308 in Windsor. Die Täter drangen in ein landwirtschaftliches Gebäude ein und erbeuteten einen schwarzen Isuzu–Pickup und ein rotes Quad. Anschliessend machten sie sich in Richtung Old Windsor/Datchet auf den Weg.» Es seien bislang noch keine Festnahmen vorgenommen worden, die Ermittlungen liefen.