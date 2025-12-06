Schreckliche Nacktszene war für Jessica Alba demütigend

Gleichzeitiger Kampf gegen Stereotype

Aber auch auf die guten Erinnerungen an «Fantastic Four» kam Jessica Alba demnach zu sprechen. Sie habe es geliebt, dass die Figur sich nicht an Stereotype hielt, die es zu jener Zeit in Superhelden– und Actionfilmen gegeben hat. «Sie war eine Frau, zu der ich aufgesehen habe», habe die Schauspielerin erklärt. «Sie war sehr mütterlich und sehr liebenswürdig, aber auch kein Schwächling. Sie sagte, was sie dachte. Sie hatte grossartige Wertvorstellungen. Egal wer du bist, du kannst zu ihr aufsehen.» Damals hätten Frauen in derartigen Geschichten oftmals gerettet werden müssen. «Das war damals so. Heute ist es anders», erzählte Alba weiter.