Schreiben Brooklyn Beckham und Nicola Peltz ein Enthüllungsbuch?

Wie genau der Tanz aussah und was noch alles zwischen den Beckhams bis zur Funkstille passiert ist – darüber gibt es viele Spekulationen. «Alle reissen sich darum, das in die Finger zu bekommen», zitiert «The Sun» einen Insider. «Diese Firmen haben keinerlei Loyalität gegenüber Victoria und David Beckham und zahlen gerne dafür, dass Brooklyn sich alles von der Seele reden kann, insbesondere angesichts seiner Bereitschaft, alle Verbindungen zu seinen Eltern endgültig abzubrechen.» Es sei an der Zeit, «die Wahrheit zu Papier zu bringen». Der Ball liege nun ganz bei ihm und Ehefrau Nicola. Die literarischen Möglichkeiten, die sich ihnen nun böten, seien «grenzenlos».