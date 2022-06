Der ebenso spektakuläre wie bedenkliche Gerichtsstreit zwischen Amber Heard (36) und Johnny Depp (59) in den USA ging durchaus überraschend zu Gunsten des «Fluch der Karibik»-Stars aus. Das letzte Wörtchen im Verleumdungsprozess könnte aber weder gesprochen noch geschrieben sein. Einerseits deutete Heards Anwältin schon an, dass die Schauspielerin gegen das Urteil in Berufung gehen könnte. Andererseits hegt sie mehreren US-Medien zufolge offenbar derzeit einen Plan B, um die knapp zehn Millionen US-Dollar Strafzahlung an ihren Ex-Mann stemmen zu können. Das Zauberwort: Enthüllungsbuch.