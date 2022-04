Schreibt Prinzessin Anne britische Militärgeschichte?

Prinzessin Anne ist der fleissigste Royal

Trotz ihrer 71 Jahre ist Prinzessin Anne jedes Jahr eine der am härtesten arbeitenden Senior Royals. Sie vertritt Queen Elizabeth II. (96) sowohl im In- als auch im Ausland, nimmt an staatlichen und feierlichen Anlässen teil, führt Amtseinführungen durch und unterstützt mehr als 300 Wohltätigkeitsorganisationen und Militärregimente.