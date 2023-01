Lässt sich die Tischhöhe verstellen, ist in diesem Schritt ebenfalls Gelegenheit dazu. Die ideale Höhe liegt, abhängig von der Körpergrösse, zwischen 63 und 75 Zentimetern. Dabei ruhen die Unterarme locker auf der Tischplatte, während die Oberarme entspannt von den Schultern hängen. Tisch und Stuhl so lange ausrichten, bis eine angenehme Sitzposition erreicht ist. Anschliessend den Monitor mindestens eine Armlänge entfernt platzieren. Die Oberkante des Bildschirms sollte sich auf Augenhöhe oder leicht darunter befinden. Die Arbeit am Notebook erleichtert ein Laptopständer.