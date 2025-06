Schriftsteller Michel Bergmann stirbt im Alter von 80 Jahren

Vom Journalismus zum Film

Bergmann kam als Kind internierter jüdischer Flüchtlinge am 6. Januar 1945 in Riehen bei Basel auf die Welt, wie der Schweizer Buchverlag schreibt. Die frühe Kindheit habe er in Paris verbracht, seine spätere Jugend in Frankfurt am Main. Der Schriftsteller, der in Berlin lebte, widmete sich nach seinem Studium zunächst dem Journalismus.