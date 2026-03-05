Schriftsteller Peter Schneider ist mit 85 Jahren verstorben

Peter Schneider war Redenschreiber für Willy Brandt

Schneider hinterlässt ein Werk, das wie kaum ein anderes die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche der Bundesrepublik dokumentierte und reflektierte. Geboren 1940 in Lübeck, führte ihn sein Weg über Freiburg nach Berlin, wo er während seines Studiums der Germanistik, Geschichte und Philosophie zu einer zentralen Figur der Studentenbewegung avancierte.