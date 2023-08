Schritt für Schritt: So purzeln die Urlaubskilos wieder

Vom Spazieren zum Wandern und Joggen

Wer nach dem Urlaub nicht sofort wieder die Motivation für das eigene Fitnessprogramm findet, kann mit grossen Spaziergängen anfangen und sich zur kleinen Jogging–Runde durch den Wald hinarbeiten. Am besten zu zweit oder gar in der Gruppe, so kann man sich gegenseitig anspornen.