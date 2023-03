Schuhtrend Clogs: Die Designer bringen den Holzschuh zurück

Die Modemacher und Modemacherinnen sind sich einig: Wer im Frühjahr und Sommer 2023 in neue Schuhe investieren möchte, kann sich in der Holzschuh-Abteilung umsehen. Hermès, Bally und Stella McCartney präsentieren für diese Saison in feinster Handarbeit aus Leder (oder Lederimitat) und Holz hergestellte Clogs - in verschiedensten Varianten. Birkenstock-Fans werden diesen Schuh-Trend garantiert lieben.