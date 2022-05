Schulattentat in Texas: Matthew McConaughey trifft Familien der Opfer

Der Amoklauf an der Robb Elementary School in der texanischen Kleinstadt Uvalde erschütterte Schauspielstar Matthew McConaughey (52) schwer. Er wurde in dem Ort geboren, in dem ein 18-Jähriger in dieser Woche 19 Kinder und zwei Erwachsene ermordete. Am Freitag (27. Mai) stattete McConaughey seiner Heimatstadt und den Familien der Opfer einen Besuch ab.