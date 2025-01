Schulbesuch in Madrid: Königin Letizia begeistert im roten Hosenanzug

Auftritt im rosa Blazer am Mittwoch

Für Letizia ist es nicht der erste Termin in dieser Woche. Am Mittwoch war sie mit ihrem Ehemann, König Felipe VI. (56), in Madrid bei der Eröffnung der internationalen Tourismusmesse FITUR zu Gast. Zu dem Event erschien sie in einem hellrosa Blazer, zu dem sie eine schwarze Hose mit geradem Bein und ein schwarzes Top trug. Felipe präsentierte sich an ihrer Seite in einem grauen Nadelstreifenanzug und einem hellblauen Hemd. Dazu kombinierte er eine dunkelrote Krawatte und schwarze Anzugschuhe. Auch zu diesem Anlass teilte das Königshaus ein kurzes Video auf Social Media.