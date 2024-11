Schulden in Höhe von 400.000 Euro: Jasmin Herren ist insolvent

Neue Geschäftsidee soll Rettung bringen

Trotz der schwierigen finanziellen Situation blickt die Ex–Dschungelcamperin optimistisch in die Zukunft. Mit einer neuen Geschäftsidee will sie wieder auf die Beine kommen: Mitte Dezember eröffnet sie gemeinsam mit ihrem Freund Anwar einen «Beauty Club» in Leverkusen. Die gelernte medizinische Kosmetikerin will dort selbst Behandlungen anbieten. «Es ist wichtig, in meiner Situation als Reality–Darstellerin an die Zukunft zu denken und nicht immer nur auf Auftragslage zu arbeiten», betont sie. Ihr Ziel ist es, innerhalb eines Jahres aus der Insolvenz herauszukommen.