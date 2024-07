Schulterfreie Robe: Fürstin Charlène versprüht Hollywood-Glamour

Fürstin Charlène (46) hat in einem massgeschneiderten Louis–Vuitton–Kleid für Aufsehen gesorgt. In der schulterfreien Robe in Weiss erschien sie an der Seite ihres Ehemanns, Fürst Albert II. (66), beim 75. Rotkreuzball in Monaco. Zu dem Kleid mit Bardot–Ausschnitt, das bis auf den Boden reichte, gehörte auch ein goldener Gürtel, durch den die Taille der Fürstin betont wurde.