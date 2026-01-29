«Schumacher '94»: Netflix-Doku zeigt rasanten Aufstieg der F1-Legende

Netflix bringt eine neue Dokumentation über Michael Schumacher (57) heraus: «Schumacher '94» nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise in die Formel‑1‑Saison 1994, die für den späteren siebenfachen Weltmeister eine entscheidende Rolle spielte.
Schumi gewann 1994 gleich das erste Rennen der Saison in Brasilien und holte am Ende des Rennjahres seinen ersten Weltmeistertitel in der Formel 1.
1994 wurde zum Schicksalsjahr in der Formel 1
Die Saison 1994 gilt als eine der dramatischsten in der Geschichte der höchsten Klasse des Rennsports – geprägt von einschneidenden Ereignissen wie dem tödlichen Unfall von Ayrton Senna (1960–1994), Kontroversen um Manipulationen und umstrittenen Fahrmanövern.
Senna war einer der grössten Konkurrenten von Schumacher auf der Rennstrecke. Der Platzhirsch dominierte das Geschehen in der Formel 1, aber Schumis Team schloss technisch immer mehr auf und das Ausnahmetalent aus Deutschland wurde ein ernstzunehmender Rivale.
Nach Sennas tödlichem Unfall in Imola, bei dem Schumacher direkt hinter ihm fuhr, war der spätere Weltmeister tief erschüttert und erwog kurzzeitig sogar, seine Karriere zu beenden.
Corinna Schumacher gibt Einblicke in Liebesgeschichte
In der Doku berichten seine Ehefrau Corinna Schumacher (56) und weitere enge Wegbegleiter, wie sie Michael Schumacher in dieser Zeit erlebten. Sie zeichnen das Bild eines kompromisslosen Kämpfers auf der Rennstrecke und eines sensiblen, empathischen Menschen abseits des Fahrerlagers.
Corinna Schumacher gewährt zudem persönliche Einblicke in die Anfänge ihrer aussergewöhnlichen Liebesgeschichte mit Michael Schumacher – eine Partnerschaft, die bis heute besteht.
Genauer Starttermin steht noch nicht fest
Der Streamingdienst kündigte das Projekt am Mittwochabend bei einem Event in Berlin an. Ein genauer Starttermin für die Doku steht noch nicht fest. Fans müssen sich daher noch gedulden, bis die Doku online abrufbar ist.