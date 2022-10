RTL hat sich die Free-TV-Premiere der Dokumentation «Schumacher» gesichert. Der Sender will damit «auf die unvergleichliche Karriere der Rennfahrerlegende» zurückblicken, heisst es in einer Mitteilung. Ausgestrahlt wird die Sendung demnach im Rahmen eines «grossen Motorsportabends» am 13. November, um 21:15 Uhr, im Anschluss an die Übertragung des Grossen Preises von Brasilien. Die Doku über den siebenmaligen Formel-1-Weltmeister, der 2013 bei einem Skiunfall schwer verunglückt ist, war im September 2021 auf dem Streamingdienst Netflix erschienen.