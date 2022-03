Schumer, Hall und Sykes: Das muss man über die Oscar-Hosts wissen

Erste Sporen und einen Emmy erarbeitete sie sich in der «Chris Rock Show», es folgte die eigene Fernsehserie «Wanda at Large». Ihre Kinokarriere begann 2005 mit der Komödie «Das Schwiegermonster», in dem sie an der Seite von Jennifer Lopez und Jane Fonda mitwirkte. 2021 war sie zuletzt auf der Leinwand zu sehen - in der Krimikomödie «Breaking News in Yuba County», in der auch ihre Oscar-Kollegin Regina Hall zu sehen war.