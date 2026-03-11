Schüsse auf Rihannas Haus: Frau droht lebenslange Haftstrafe

Rihanna, ihr Partner A$AP Rocky (37), ihre drei Kinder und ihre Mutter befanden sich laut «Associated Press» zu Hause, als am Sonntag auf das Anwesen geschossen wurde. Ein Statement dazu, ob die beschuldigte Frau in irgendeiner Verbindung zu Rihanna oder ihrer Familie steht, gibt es offenbar noch nicht. Auch das Motiv für die Schüsse ist unklar.