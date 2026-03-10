Schüsse auf Rihannas Villa: Mutmassliche Täterin hetzte in Videos

Rund zehnmal soll die Verdächtige am Sonntagmittag mit einem Gewehr aus ihrem Fahrzeug heraus auf die Villa der Sängerin geschossen haben, wobei mehrere Kugeln das Eingangstor und ein auf der Einfahrt geparktes Wohnmobil trafen. Wie «People» erfahren haben will, sollen sich zu dem Zeitpunkt nicht nur die Sängerin, sondern auch ihre drei Kinder in dem Anwesen befunden haben. Es soll aber niemand verletzt worden sein.