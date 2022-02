Schüsse nach Justin-Bieber-Konzert: Kodak Black unter den Verletzten

Der 24-jährige Rapper aus Florida und drei weitere Personen seien bei der Attacke verletzt worden. Zwei seien per Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht worden, die anderen beiden hätten sich eigenständig in das Hospital begeben können. Alle Opfer befinden sich laut des Berichts in stabilem Zustand und somit ausserhalb Lebensgefahr. Dies habe die Polizei von Los Angeles (LAPD) bestätigt.